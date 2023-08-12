النيابة تستدعى مالك غية حمام لسؤاله حول أسباب حريق عقار بالسيدة زينب

كتب سليم على

استدعت نيابة السيدة زينب الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، مالك غية حمام أعلى سطح عقار بدائرة القسم، شهدت نشوب حريق أصاب المواطنين بالذعر بدائرة القسم، لسؤاله حول الواقعة لمعرفة أسباب الحريق.

نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق مخلفات أمتد الي غية حمام أعلى سطح عقار في منطقة السيدة زينب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق أعلى عقار في السيدة زينب ، وتم الدفع بسيارتين وسلم هيدروليكى لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.