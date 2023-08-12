المشدد 7 سنوات للمتهم بضرب زوجته ببلطة حتى الموت فى الصف

كتب أحمد إسماعيل - كريم صبحى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم بضرب زوجته ب"بلطة" حتي الموت بمنطقة الصف بالجيزة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية كلا من المستشار أيمن عبدالحكم واسامة عرفة، ومحمد سيد وسعيد برغش امين سري.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٢٠١٦ جنايات الصف المقيدة برقم ٨٤١٠ لسنة ٢٠١٦ كلى جنوب الجيزة، أن المتهم م.ع ضرب زوجته المجني عليها هدى مسلم عمداً بيد أنه لم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها، إثر خلفاً زوجياً نشب بينهما على إثره إستل سلاحاً أبيضاً مسدداً إياه بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدث بها الإصابات التي أظهرها تقرير الصفة التشريحية، والتي أنهت حياتها على النحو المبين.

كما وجه للمتهم أحرز سلاحا أبيض (بلطة) دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.