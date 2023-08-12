الكهرباء: الانتهاء من تركيب 20 مليون عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب حوالى 20 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، مؤكدا أن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة بشركات التوزيع لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

واوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توافر العدادات مسبوقة الدفع بشركات توزيع الكهرباء ستساهم فى سرعة تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وأكد المصدر، أن الدولة حريصة على دعم المصنعين المحليين للعدادات مسبوقة الدفع وعدم استيرادها من الخارج والاعتماد على المصانع المحلية.

وتابع المصدر، أن خطة الوزارة تعتمد على الاحلال و التجديد علاوة على تغير العداد لأى مشترك يرغب فى تعديل البيانات الخاصة بالعداد سواء نقل ملكية أو زيادة قدرة العداد أو تحويله من منزلى لتجارى ، موضحا أن اى مواطن يتقاعص عن سداد فاتورتين استهلاك متتاليتين يتم رفع العداد واستبداله باخر مسبوق الدفع.

وقال المصدر، أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع على الشبكة القومية للكهرباء حاليا بلغ حوالى 20 مليون عداد مسبوق الدفع ، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على الانتهاء من تركيب العدادات مسبوقة الدفع لدى جميع المشتركين فى اسرع وقت ممكن.