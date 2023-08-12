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الكنيسة تحيى ذكرى وفاة مؤسس مدارس الأحد 21 أغسطس

السبت، 12 أغسطس 2023 06:00 ص
الكنيسة تحيى ذكرى وفاة مؤسس مدارس الأحد 21 أغسطس القديس أفندى حبيب جرجس
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 21 أغسطس المقبل، بذكرى وفاة الأرشيدياكون (رئيس الشمامسة) حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد، وقائد النهضة التعليمية بالكنيسة القبطية فى النصف الأول من القرن العشرين.

 

وأنشا القديس حبيب جرجس مدارس الأحد سنة 1918 ، من أجل تعويض النقص الذى يعانيه الطلبة الأقباط فى دراسة مادة الدين فى المدارس الأميرية وبعض المدارس الأهلية.

 

وحددت اللجنة العُليا لمدارس الأحد هدفها الذى تركز فى خلق جيلٍ محبٍ للكتاب المقدس والحياة الكنسية والسلوك المسيحي بروح وطني، مع الاهتمام بالرحلات الدينية والخلوات الروحية، وتقدمت مدارس الأحد فصار لها فى سنة 20 فرعًا بالقاهرة، منهم 18 بالوجه البحرى، و44 بالوجه القبلى، 30 بالسودان.

 

وفى عهد البابا كيرلس السادس رسم الأنبا شنودة أول أسقف على المعاهد الدينية والتربية الكنسية، وباختياره بابا للإسكندرية بقي أيضًا مسئولًا عن هذه الأسقفية.

 

ويُعْتَبَر القديس حبيب جرجس المؤسس الحقيقي للإكليريكية فى عصرها الحاضر، فهو الذي اشترى لها الأرض وأسَّس لها المباني فى منطقة "مهمشة"، وأعد القسم الداخلى لمبيت الطلبة، أنشأ الإكليريكية في 29 نوفمبر 1893 م. والتحق بها وصار الواعظ الأول ومدرس اللاهوت بالكلية في الربع الأول من القرن العشرين. وتسلم نِظارتها سنة 1918 إلى نياحته سنة 1951.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

حبيب جرجس

القديس حبيب جرجس



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