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هل تمتلك الشعاب المرجانية مخالب صيد؟.. المحميات تجيب

الجمعة، 11 أغسطس 2023 01:00 ص
هل تمتلك الشعاب المرجانية مخالب صيد؟.. المحميات تجيب الشعاب المرجانية
كتبت منال العيسوى

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الشعاب المرجانية من أهم المظاهر التي تميز السواحل البحرية المصرية، وتكون الملاذ الأول لسياحة الغوص وخاصة في البحر الأحمر والغردقة، وتعد المعلومات المتداولة عن الشعب المرجانية بسيطة ولا يعرفها الكثيرون، مثل هل الشعب المرجانية كائن حى، يأكل أو يصطاد، وما هي نوعية الغذاء التي تتغذى عليها وهل لها مخالب تصطاد بيها، كل هذه المعلومات تجيب عليها إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة.
 
أكد مصدر داخل وزارة البيئة بالإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، أنه تتغذى كافة أنواع الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بطريقتين، حيث تفضل (10%) منها القيام بمحاولات كثيرة فى اصطياد الأحياء البحرية صغيرة الحجم، من الأسماك والعوالق، من خلال الاستعانة بمخالب لاذعة، توجد بشكل طبيعي على الحواف الخارجية للشعاب، وتعتمد النسبة الأكبر التي تشكل (90%) منها على أنواع الطحالب المعروفة باسم "زوكسانثيليا".
 
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع انه يأكل شعب المرجان عن طريق اصطياد كافة أنواع الحيوانات الصغيرة البحرية العائمة،  والتي تسمى العوالق الحيوانية، و خاصة في الليل لأنه في هذا التوقيت تخرج السلائل المرجانية خارج هياكلها العظمية للحصول على التغذية، ثم تمتد مجساتها بشكل طويل ولاذع من أجل التقاط هذه المخلوقات التي يمكن أن تطفو في مكان قريب منها، وبعد ذلك تسحب فريستها مباشرة في أفواه تلك الزوائد اللحمية الخاصة بها لهضمها
المواقع البحرية، مواقع الغوص، رياضة الغوص.
 
 

البيئة

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