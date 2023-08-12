اليوم السابع
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العثور على جثمان شخص فى حالة تعفن داخل شقة استأجرها لقضاء إجازة الصيف بجمصة

السبت، 12 أغسطس 2023 01:07 م
العثور على جثمان شخص فى حالة تعفن داخل شقة استأجرها لقضاء إجازة الصيف بجمصة إسعاف - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثمان شخص في العقد السادس من عمره متوفى داخل شقة استأجرها في مصيف جمصة، وتبين أنه مقيم بمحافظة حلوان وحضر بمفرده لقضاء فترة إجازة إلا أنه توفي، وتم اكتشاف الوفاة بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق المصيفية المستأجرة.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة جمصة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى جمال محمد السعيد، 53 عاما، ويقيم بمنطقة المعصرة بمحافظة حلوان.
 
وكشفت التحريات، عن أن المتوفى حضر لقضاء إجازة مصيفية، واستأجر شقة بمدينة جمصة بمفرده لمدة أسبوع، وبعد انتهاء المدة توجه مالك الوحدة لاستلامها واكتشف انبعاث رائحة كريهة منها، وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور، وعثرت على المواطن متوفى ومسجى على سريره.
 
تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، وتبين أن الوفاة طبيعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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