مديرية أمن الدقهلية تتمكن من تحديد شخص ابتز سيدة وهددها بصور شخصية

تمكن ضباط قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد هوية شاب قام بمراسلة فتاة مقيمة بندر شربين عبر تطبيق "واتس آب"، وقيامه بإرسال صور شخصية لها مهددًا اياها، فضلًا عن عبارات سب وقذف وإساءة وتشهير بسمعتها.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم تكنولوجيا المعلومات بديوان المديرية من "و.ا.ر.م"، 23 عامًا، ربة منزل، ومقيمة ببندر شربين، تتهم أحد الأشخاص يستخدم هاتف محمول بمراسلتها عبر تطبيق محادثات "واتس آب" على هاتفها الشخصى ويرسل صورًا شخصية لها وعبارات سب وقذف وتهديد بالتشهير والإساءة لسمعتها مما سبب لها اضرار معنوية وأدبية جسيمة.

بالفحص والتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات جرى التوصل لبيانات الهاتف المستخدم فى ارسال عبارات السب والقذف والصور المسيئة، وتبين أن الهاتف مسجل باسم شخص يدعى "حبيب.د.ف.م"، 27 عامًا، ومقيم احدى قرى مركز دير مواس محافظة المنيا؟

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم المتحرى عنه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.