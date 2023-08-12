العاهل الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية

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صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

كما أصدرت الإرادات الملكية بالموافقة على مشاريع قوانين، شملت القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.

كما شملت،القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023 .