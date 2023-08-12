اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 06:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الصومال: مقتل 23 عنصرا إرهابيا بينهم قياديان فى عملية عسكرية بمحافظة باى

السبت، 12 أغسطس 2023 05:26 م
الصومال: مقتل 23 عنصرا إرهابيا بينهم قياديان فى عملية عسكرية بمحافظة باى الجيش الصومالى
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الصومالية اليوم /السبت/ مقتل 23 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينهم قائدان فى عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالى فى منطقة بولو فولاى بمحافظة باي.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى عبدالرحمن شيخ يوسف العدالة القول إنه خلال العملية، تمكنت القوات المسلحة الصومالية من تدمير 3 مراكز تضم مستودعا ومكتبا إداريا وحاجزا أمنيا تابعا للخلايا الإرهابية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه العملية العسكرية هى جزء من العمليات الجارية، التى ينفذها الجيش الصومالى فى محافظات البلاد؛ من أجل مواجهة الخلايا الإرهابية وإجهاض أنشطتها.


الجيش الصومالى

الصومال

تنظيم القاعدة

بولو فولاى



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