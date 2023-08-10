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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:16 ص
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 710 شاحنات و292 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 347 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 363 شاحنة و162 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال  العبارة امل ومغادرة ثلاث سفن وهي الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة  ، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين  الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادر العبارة امل.
 
كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث بريدج ، ايلة وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2150 راكب بموانيها .
 
 



 

 


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