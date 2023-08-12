اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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السعودية تعيّن سفيرا فوق العادة وغير مقيم لدى دولة فلسطين

السبت، 12 أغسطس 2023 06:00 م
السعودية تعيّن سفيرا فوق العادة وغير مقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديرى ومستشار الرئيس الفلسطينى
وكالات

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عينت السعودية، السبت، سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
 
وأوضحت الوكالة: "سلم سفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديرى نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي".
 
وأضافت: "جرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري".
 
و"عقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

فلسطين

أبو مازن

السعودية

سفير



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