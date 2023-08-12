السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ى.ع ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبت المتهم بالحبس 6 أشهر بتهمة إحراز سلاح بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات وعمل التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما تم ضبط سلاح بحوزته، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.