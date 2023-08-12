"الرياضة حياة" شعار برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشارك كافة الأعمار بفاعليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية"، واليوم ومن حي المحافظة شارك الجميع البرنامج الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بحى مختلف في الهواء الطلق، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات هذا الأسبوع كانت "بدوران المحافظة" وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشي و جري و ايروبكس" مشيراً إلى نجاح المشروع فى نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة " لجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البرنامج لاقى نجاحا كبيراً الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة .

وقدمت فاعليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ" بإشراف سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومدربي المشروع "محمود سلطح، بهاء فكري، ومحمد خالد، محمود فتح الله ".