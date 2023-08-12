اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

السبت، 12 أغسطس 2023 11:51 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه أموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
 
كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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