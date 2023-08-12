اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الجزائر وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال القانون الدستورى

السبت، 12 أغسطس 2023 01:00 ص
الجزائر وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال القانون الدستورى الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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وقعت الجزائر وإندونيسا على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية؛ بهدف خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية بين البلدين.
 
ووقع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، ورئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية أنور عصمان، اليوم، على هذه المذكرة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية، الذي تحتضنه جاكارتا حول موضوع "تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية".
 
واستعرض بلحاج- خلال كلمته في أعمال هذا المؤتمر- تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون.

الجزائر

اخبار الجزائر

اندونيسيا

انور عصمان

عمر بلحاج

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