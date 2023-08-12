ودعا بابا الفاتيكان - في برقية تعزية أوردتها قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /السبت/ - كل المواطنين والقوى السياسية في الإكوادور للانضمام لبذل جهود مشتركة لصالح إرساء السلام في البلاد.



وكان فيلافيسينسيو قد لقي مصرعه خلال تجمع انتخابي يوم /الأربعاء/ الماضي في العاصمة الإكوادورية /كيتو/، كما ألقي القبض على 6 رجال كولومبيين على صلة بالحادث.