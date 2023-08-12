الإحصاء: مصر بها 21 مليون نسمة فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة

كتب مدحت عادل

بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الاحصائية الهامة وفقا لما يلي:

- بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21,9 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان )50,5 % ذكور ـ 49,5% إناث) للشباب من (18-29 سنة) طبقاً لبيانات الســكان 1-1-2023.

- بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.5 مليون طـالب (51% ذكـور، 49٪ إناث)، وبلغ اجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.4 مليون طالب، مقابل 228,9 ألف طالب في الجامعات الخاصة.

- بلغت نسبـة المقيـدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهرية 74.9٪ من إجمالي المقيـديـن في تلك الجامعات (44.9% ذكــور، 55.1% انــاث) مقابـل 25.1٪ فــي الكليات العملية (53% ذكــور، 47% انــاث).

- بلغـت نسبة المقيديـن في الكليات النظريـة بالجامعات الخاصة 25.2٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (48.7% ذكور، 51.3% اناث) مقابل 74.8٪ في الكليات العملية (56% ذكور، 44% اناث).

- بلغ أجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكـومية وخاصة 181,4 ألف طالب (46,1 ٪ ذكور، 53.9٪ إنـاث).

- بلـغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 23 طـالب فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهر مقابل 16 طالب بالجامعات الخاصة.

- بلـغ إجمالـي عدد خريجي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصة 543,8 ألف خريج بنسبة ( 43.4% الذكور ، 56.6% الاناث) منهـم 505.1 ألف خريج مــن الجامـــعات الحكــومية بنسبة 92.9٪ وعدد 38.7 ألف خريج من الجامــعات الخـاصة بنسبة 7.1٪.

- طبقاً لبيانات بحث القوى العاملة عام 2022 بلغت نسـبة مساهمة الشباب (18-29سنة) في قوة العمل 39,2٪ (61,5٪ذكور، 14,4٪إناث)، و24,1% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و47% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل اقل من الجامعي ( 4,5% مؤهل فوق متوسط، 38,8% مؤهل متوسط، 3,7% ثانوي عام/ازهري) و 16,5% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، و12,4٪ من قـوة العمل للشباب لم يحصلوا على شــــهادة (5,6% يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية ، 6,8 ٪ الأميـين).

- بلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 54.3 ٪ مـن اجمالي المشتغليـن الشباب (51.1 ٪ ذكور، 78.2٪ إناث) ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18.5 ٪ (14.4% ذكور ، 49.5٪ إناث).

- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 21.1% من اجمالي العاملين ( 17.8% ذكور ، 46.3% اناث).

- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التامين الصحي 16.3% من اجمالي العاملين ( 12.8% ذكور ، 42.8% اناث)، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 16.9٪ (11.5٪ ذكـور ، 42.6٪ إناث).

- بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 36.3٪ (26.4٪ ذكـور، 51.6٪ إناث) مقابـل 4.2٪ للأميين (3.8% ذكـور، 8.8٪إناث).