اليوم السابع
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الإحصاء: مصر بها 21 مليون نسمة فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة

السبت، 12 أغسطس 2023 08:00 م
الإحصاء: مصر بها 21 مليون نسمة فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة ارشيفية ـ الانترنت
كتب مدحت عادل

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بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الاحصائية الهامة وفقا لما يلي:
 
- بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21,9 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان )50,5 % ذكور ـ 49,5% إناث) للشباب من (18-29 سنة) طبقاً لبيانات الســكان 1-1-2023. 
 
- بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.5 مليون طـالب (51% ذكـور، 49٪ إناث)، وبلغ اجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.4 مليون طالب، مقابل 228,9 ألف طالب في الجامعات الخاصة. 
 
- بلغت نسبـة المقيـدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهرية 74.9٪ من إجمالي المقيـديـن في تلك الجامعات (44.9% ذكــور، 55.1% انــاث) مقابـل 25.1٪ فــي الكليات العملية (53% ذكــور، 47% انــاث).
 
- بلغـت نسبة المقيديـن في الكليات النظريـة بالجامعات الخاصة 25.2٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (48.7% ذكور، 51.3% اناث) مقابل 74.8٪ في الكليات العملية (56% ذكور، 44% اناث). 
 
- بلغ أجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكـومية وخاصة 181,4 ألف طالب (46,1 ٪ ذكور، 53.9٪ إنـاث). 
 
- بلـغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 23 طـالب فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهر مقابل 16 طالب بالجامعات الخاصة.
 
- بلـغ إجمالـي عدد خريجي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصة 543,8 ألف خريج بنسبة ( 43.4% الذكور ، 56.6% الاناث) منهـم 505.1 ألف خريج مــن الجامـــعات الحكــومية بنسبة 92.9٪ وعدد 38.7 ألف خريج من الجامــعات الخـاصة بنسبة 7.1٪. 
 
- طبقاً لبيانات بحث القوى العاملة عام 2022 بلغت نسـبة مساهمة الشباب (18-29سنة) في قوة العمل 39,2٪  (61,5٪ذكور، 14,4٪إناث)، و24,1% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و47% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل اقل من الجامعي ( 4,5% مؤهل فوق متوسط، 38,8% مؤهل متوسط، 3,7% ثانوي عام/ازهري) و 16,5% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، و12,4٪ من قـوة العمل للشباب لم يحصلوا على شــــهادة (5,6% يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية ، 6,8 ٪ الأميـين).
 
- بلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 54.3 ٪ مـن اجمالي المشتغليـن الشباب (51.1 ٪ ذكور، 78.2٪ إناث) ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18.5 ٪  (14.4% ذكور ، 49.5٪ إناث). 
 
- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 21.1% من اجمالي العاملين ( 17.8% ذكور ، 46.3% اناث). 
 
- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التامين الصحي 16.3% من اجمالي العاملين ( 12.8% ذكور ، 42.8% اناث)، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 16.9٪ (11.5٪ ذكـور ، 42.6٪ إناث).
 
- بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 36.3٪ (26.4٪ ذكـور، 51.6٪ إناث) مقابـل 4.2٪ للأميين (3.8% ذكـور، 8.8٪إناث).
 
 
 
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الشباب

الانترنت



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