اليوم السابع
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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بالشرقية لـ6 وفيات

السبت، 12 أغسطس 2023 01:24 م
ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بالشرقية لـ6 وفيات حادث تصادم
الشرقية ــ فتحية الديب

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ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية إلى 6 متوفين، بينهم أب وابنتيه وضابط شرطة و2 من أصدقائه من المدنين.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع كل من: أشرف عبدالسلام، وابنتيه بسمة وفرحة، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وضابط شرطة من مدينة القرين، وصديقيه.
 
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه وتم نقل جثث المتوفين إلى أقرب مستشفى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.
 
 

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