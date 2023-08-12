اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 02:34 م
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مصرع أب وابنتيه وضابط شرطة فى حادث تصادم بالشرقية

السبت، 12 أغسطس 2023 12:51 م
مصرع أب وابنتيه وضابط شرطة فى حادث تصادم بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية ــ فتحية الديب

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لقى أب وابنتيه وضابط شرطة مصرعهم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع كل من: "أشرف ع"، وابنتيه بسمة وفرحة، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، و"أحمد ع"، ضابط شرطة من مدينة القرين.
 
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه وتم نقل جثث المتوفين إلى أقرب مستشفى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.
 
 

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