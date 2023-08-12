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ارتفاع ضحايا حرائق هاواى الأمريكية لـ80 قتيلا.. والسلطات تنشر الحرس الوطنى

السبت، 12 أغسطس 2023 10:51 ص
ارتفاع ضحايا حرائق هاواى الأمريكية لـ80 قتيلا.. والسلطات تنشر الحرس الوطنى حرائق هاواي الأمريكية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي ارتفع اليوم السبت إلى 80 قتيلا، وأصبحت الحرائق أكثر الكوارث الطبيعية هلاكاً في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة.

وتم نشر الحرس الوطني، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حرائق هاواي كارثة طبيعية، مفرجاً عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.
 
وعُثر على 36 جثة تحت الأنقاض، وفقاً لحصيلة رسمية، وتضرر أو دمر أكثر من 270 مبنى في المدينة، وفقا لآخر إحصاء أصدرته السلطات.
 
ويقول العلماء إن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان باستخدامه للوقود الأحفوري يزيد من تكرار وحدّة مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.
 

ضحايا حرائق هاواي الأمريكية

حرائق هاواي

هاواي

الحرس الوطني



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