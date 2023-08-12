اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 09:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية إلى 67 قتيلاً

السبت، 12 أغسطس 2023 09:31 ص
ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية إلى 67 قتيلاً حرائق هاواي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية إلى 67 شخصاً أمس (الجمعة)، بعد قيام فرق البحث بتمشيط أطلال منتجع لاهاينا، في حين سعى المسؤولون في هاواي إلى تحديد كيفية انتشار اللهب بهذه السرعة عبر المنتجع التاريخي من دون تحذير يذكر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأصبحت الحرائق أكثر الكوارث الطبيعية هلاكاً في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون إن فرق البحث التي تستعين بكلاب مدربة على البحث عن الجثث قد تعثر على المزيد من ضحايا الحرائق التي أتت على ألف مبنى وشردت الآلاف، وهو ما يتطلب على الأرجح سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء.

وبعد ثلاثة أيام من وقوع الكارثة، لم يتضح بعد ما إذا كان بعض السكان تلقوا أي تحذيرات قبل أن تلتهم النيران منازلهم.

وتحتوي الجزيرة على صفارات إنذار للتحذير من الكوارث الطبيعية والتهديدات الأخرى، لكن يبدو أنها لم تنطلق أثناء الحريق.

وقال حاكم هاواي جوش غرين لشبكة «سي إن إن»: «لقد وجهت بإجراء مراجعة شاملة هذا الصباح كي نعرف على وجه التحديد ما الذي حدث ومتى حدث»، في إشارة إلى صفارات الإنذار.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان باستخدامه للوقود الأحفوري يزيد من تكرار وحدّة مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.

 


حرائق ولاية هاواي

هاواي

حرائق هاواي

حرائق

حرائق الغابات في هاواي



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. ناجون من النيران يرون جحيم حرائق ولاية هاواي الأمريكية.. الأمم المتحدة تعلن اكتمال سحب النفط من خزان صافر قبالة سواحل اليمن.. إعياء يوقف إمام المسجد الحرام ماهر المعيقلي عن إتمام صلاة الجمعة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 10:00 م

البحرين تعرب عن تعاطفها مع الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات فى هاواى

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:52 م

الصحف العالمية: الصين تعلن كشف عميل خطير لـ CIA قدم معلومات حساسة لأمريكا.. ارتفاع ضحايا حرائق هاواى لـ53.. والحاكم: أكبر كارثة طبيعية فى تاريخ الولاية.. وإسبانيا تلجأ لمياه الصرف الصحى بسبب الجفاف وتفرض قيودا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة