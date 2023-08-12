احتيال وسرقة بالإكراه.. اعترافات مُثيرة لتشكيل عصابي فى البحيرة

كتب أحمد حسنى

اعترفات تفصيلية أدلى بها تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في محافظة البحيرة.

التشكيل العصابي الذي يتكون من 4 أشخاص اعترف بتخصصه في سرقة المواطنين بالإكراه بعد الاحتيال عليهم بإمكانية تغيير العملات الأجنبية، ومن ثم سرقة أموالهم والاستيلاء عليها.

بداية الواقعة التي كشفت التشكيل العصابي، كانت ببلاغ من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، لقسم الشرطة يشكو فيها بتعرضه للسرقة بالإكراه.

بالانتقال وسؤاله قرر بتعرفه على شخص من خلال موقع "فيس بوك" واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملات أجنبية" للعملة المحلية خارج السوق المصرفـى، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما فوجئ بقيام المذكور وآخران يستقلون سيارة "ميكروباص" بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها ( مبلغ مالى "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول- جواز السفر الخاص به- بطاقة هويته) وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته المشار إليها والاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص " لاثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.