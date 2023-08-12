تقديم خدمات طبية مجانية لـ409 آلاف شخص خلال حملة 100 يوم صحة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تواصل مديرية الصحة بالبحيرة، فعاليات مبادرة 100يوم صحة، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة وسط إقبال متزايد من المواطنين المترددين.

وتنفذ الحملة الصحية من خلال 235 وحدة رعاية أساسية إضافة إلى 32 فريقا متحركا سيتم زيادتها تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

وقال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن الحملة الجديدة تقدم خدمات 5 مبادرات هى "دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين " إضافة إلى 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج.

مضيفا أن الحملة قدمت خدماتها المجانية في مجال صحة المرأة لعدد 23242 منتفعة زيارة أولى و133672 زيارة دورية، وفى مجال السمعيات قدمت الحملة خدماتها لعدد 17419 شخصا، وكذلك قدمت الخدمات للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 92245 شخصا، والأورام السرطانية لعدد 134000 وصحة الأم والجنين لعدد 9073 منتفعة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن حملة 100 يوم صحة من المبادرات الطبية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات ضمن المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة التنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها.