إصابة 11 شخصا إثر حادثى سير على الطريق الصحراوي في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى النوبارية ووادى النطرون بالظهير الصحراوى للمحافظة مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز النوبارية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز وادى النطرون أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص دائرة المركز وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

يذكر أن الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة قد شهد إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتى نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتقديم العناية الطبية.