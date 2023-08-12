إزالة 6 حالات تعدٍ وحملات نظافة وتطهير بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، عددا من الحملات منها إزالة تعديات على أراضي زراعية بالرياض وقلين، كما عقد لقاء جماهيري بالحامول، وحملات نظافة ببلطيم وبيلا، وحملات تطهير للترع ومشروع الصرف الصحي بقرية بطيطة، بمركز كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، من التصدي وإزالة 5 حالات تعدي على الارض الزراعيه، عباره عن فك شدات خشبية، وازاله مبانى فى المهد، ورفع تشوين مواد بناء باجمالى مساحة 1050 متر مربع بنطاق قرية أم سن، وقرية أبو رية وقريه البرية، وحالتين بقرية بقلوله التابعين لمركز الرياض.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين من إزالة حالة تعدى علي أرض زراعية، وجرى حرث الأرض، وتسليمها جهة الولاية.

وترأس عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، اللقاء الجماهيري بحضور المجلس التنفيذي، ونواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء القري، وعدد كبير من المواطنين وشباب المركز، وتم مناقشة عدد من الطلبات، منها متابعة مجمع المواقف، والمشاركة الفعالة بالارتقاء بمستوى الخدمات، وتقدم بعض المواطنين بشكاوي، تم إحالة البعض منها فورا أثناء اللقاء ،وتحويل البعض لجهات الاختصاص على أن يتم عرضها خلال اللقاء القادم.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حملات النظافة، وجمع القمامة، فى أحياء وشوارع ،وميادين المدينة، رفع المخلفات بكافة أحياء المدينة، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال التطهير لمشروع الصرف الصحي بقرية بطيطه، حيث تم تطهير جميع غرف الصرف بالنافوري، وإزالة الرواسب وحل مشكلة الصرف في القرية، كما رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تطهير مصرف كفر الطايفة المار بقرية الشمارقة حفاظاً على البيئة داخل الكتلة السكنية.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة ، ورش الشوارع ضد الحشرات الطائرة بالمدينة وجميع قري المركز، ورفع كافة الإشغالات من حرم الطريق العام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



ازالة التعديات



ازالة تعديات بالرياض



ازالة تعديات بقلين



ازالة تعديات على اراضي زراعية بقلين



ازالة تعديات على اراضي زراعية



ازالة حالات تعدي على اراراضي الزراعية بالرياض



تطهير الترع بكفر الشيخ



تطهير الصرف الصحي بقرية