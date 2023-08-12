أسباب الصدمات العاطفية والنفسية.. منها الضغوط المستمرة

حسام الشقويرى

من المرجح أن تتعرض لصدمة نفسية من حدث ما إذا كنت بالفعل تحت ضغط ثقيل، أو تعرضت مؤخرًا لسلسلة من الخسائر، أو تعرضت لصدمة من قبل - خاصة إذا حدثت الصدمة السابقة في الطفولة ونعرض في التقرير التالي أسباب الصدمات العاطفية والنفسية وفقًا لما نشره موقع helpguide

الأحداث التي تحدث لمرة واحدة، مثل حادث أو إصابة أو هجوم عنيف ، خاصةً إذا كان غير متوقع أو حدث في مرحلة الطفولة.

ضغوط مستمرة لا هوادة فيها، مثل العيش في حي مليء بالجرائم ، أو محاربة مرض يهدد الحياة أو تجربة الأحداث المؤلمة التي تحدث بشكل متكرر، مثل التنمر أو العنف المنزلي أو إهمال الأطفال.

الأسباب التي يتم التغاضي عنها بشكل شائع ، مثل الجراحة (خاصة في السنوات الثلاث الأولى من الحياة) ، أو الوفاة المفاجئة لشخص قريب ، أو تفكك علاقة مهمة ، أو تجربة مذلة أو مخيبة للآمال للغاية ، خاصة إذا كان شخص ما قاسياً عمداً.

مهما كان سبب صدمتك، وسواء حدث منذ سنوات أو بالأمس، يمكنك إجراء تغييرات في الشفاء والمضي قدمًا في حياتك.

الشفاء من الصدمة

سواء كان حدث مؤلم يتضمن الموت أم لا ، يجب عليك بصفتك أحد الناجين أن تتأقلم مع فقدان إحساسك بالأمان ، مؤقتًا على الأقل. رد الفعل الطبيعي لهذه الخسارة هو الحزن. مثل الأشخاص الذين فقدوا شخصًا عزيزًا عليك ، عليك أن تمر بعملية الحزن.