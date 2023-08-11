CBS News الأمريكية تبرز اكتشاف حفرية أصغر حوت فى مصر

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت قناة CBS News الأمريكية الضوء على اكتشاف حفرية واحدة من أصغر الحيتان المنقرضة، وقالت إن هذا الإعلان جاء بعد أسبوع فقط من إعلان العلماء العثور على نوع من الحيتان القديمة التى قد تكون أثقل حيواتن تم العثور عليه على الإطلاق.



الحوت 2

وكان برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة دي إم سي، قد عرض فيديوجراف عن حيتان "توت سيتس" نوع جديد من أسلاف الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة، وهو أصغر أسلاف الحيتان مائية المعيشة حجما.

وعرض البرنامج كل التفاصيل المتعلقة بالاكتشاف العلمى قبل النشر عنه في الصحافة العالمية، وتحدث عن أن حوت "توت سيتس" يعد الجد الأكبر للحيتان والدلافين التي تعيش اليوم، وأحد أقدم حفريات الحيتان مائية المعيشة في أفريقيا، ويبلغ طوله نحو 2.5 متر ووزنه حوالي 187 كجم، وسمي الحوت "توت سيتس" على شرف الملك "توت عنخ آمون" لإبراز الهوية المصرية.

وقال علماء جامعة المنصورة قد قالوا فد دراسة نشرت الخميس فى دورية كوميونيكشنز بيولوجى إن الحفرية الصغيرة التى تم اكتشافها فى وادى الحيتان تنتمى إلى حون عاش قبل حوالى 41 مليون سنة ويقدر طوله بحوالى 8 أقدام ووزنه حوالى 412 رطلا.

وأشار تقرير الشبكة الأمريكية إلى ان الحوت توت سيتس، الذى تم تسميته تمينا بالملك توت عنخ أمون، ينتمى لهائلة منقرضة من الحوت المائى الكامل ( الباسيلوصوريد) فى الوقت الذى انتقلت فيه الحيتان من اليابسة إلى البحر. وكان لعائلة الحوت ذيزل وزعانف قوية، لكن لديها أيضا أطرافا خلفية تشبه الأرجل.

ونقل التقرير بيان د. هشام سلام ، أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المشروع ، الذى قال فيه إن تطور الحيتان من الحيوانات التي تعيش على اليابسة إلى الكائنات البحرية الجميلة يجسد رحلة الحياة المغامرة الرائعة". وأضاف سلام أن توتسيتوس هو اكتشاف رائع يوثق إحدى المراحل الأولى من الانتقال إلى أسلوب حياة مائى بالكامل حدث في تلك الرحلة.