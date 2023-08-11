اليوم السابع
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318 مليون دولار واردات مصر من الذرة فى شهر واحد

الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:00 ص
318 مليون دولار واردات مصر من الذرة فى شهر واحد الذرة
كتب: مدحت عادل

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حققت واردات مصر من الذرة ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات الذرة نحو 318 مليون دولار، فى شهر مايو الماضى، بينما كانت نحو 217.4 مليون دولار فى شهر مايو من العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 100.6 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 46.4%.
 
وجاء ارتفاع واردات الذرة بالتزامن مع ارتفاع واردات الحبوب في نفس الفترة، والتي شهدت أيضا ارتفاع الواردات المصرية من القمح بنسبة كبيرة، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2022، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 243.9 مليون دولار، مقابل 126.7 خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نحو 117.2 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 92.5%.
 
وسجل الميزان التجارى عجزا بنسبة طفيفة فى شهر مايو الماضى بلغت 4.3%، حيث بلغ نحو 3.74 مليار دولار، مقابل 3.57 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 20.9٪، حيث بلغت 3.38 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعى والمسال، والبترول الخام، ومنتجات البترول، وأسمدة، بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا فواكه طازجة بنسبة 59.1%، وملابس جاهزة بنسبة 6.2٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 70.8٪، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1%.

واردات الذرة

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واردات مصر



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