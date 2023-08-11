273 مدرسة معتمدة بالغربية بعد اعتماد 34 مدرسة أخرى من ضمان جودة التعليم

الغربية - عادل ضرة

صرح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه صدر قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد 34 مدرسة بالغربية من مختلف المراحل التعليمية خلال العام الحالي، حيث إنه في إطار الخطة العامة لإدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بالغربية خلال العام الدراسي 2022 / 2023، صدر القرار مؤخراً باعتماد 34 مدرسة، وبهذا القرار تصبح عدد المدارس المعتمدة 273 مدرسة على مستوى الغربية، أما المدارس التي تم اعتمادها خلال هذا العام هي كالتالي:

1 - روضة الشهيد سعيد السيد أبو عزام - رياض اطفال - غرب طنطا

2 - روضة مدرسة محمد عبد العزيز الشبشيني - رياض اطفال - غرب طنطا

3 - روضة شيرابيل للتعليم الأساسي - رياض اطفال - السنطة

4 - روضة الشهيد أحمد عبد الخالق الجعفري - رياض اطفال - السنطة

5 - روضة محمد رياض أبو طه للتعليم الأساسي - رياض اطفال - بسيون

6 - روضة عزبة العمارة للتعليم الأساسي - رياض اطفال - شرق طنطا

7 - روضة العمه للتعليم الأساسي - رياض اطفال - قطور

8 - روضة ابو بكر الصديق الابتدائية - رياض اطفال - شرق المحلة

9 - مدرسة الشهيد سعدالله سويلم بأبشواي - رياض اطفال - قطور

10 - روضة معاذ بن جبل الابتدائية - رياض اطفال - بسيون

11 - روضة الحسين بنى على - رياض اطفال - شرق طنطا

12 - مدرسة التحرير الرسمية لغات بسمنود - الابتدائية - سمنود

13 - روضة مدرسة مجول الابتدائية - رياض اطفال - سمنود

14 - روضة مصطفى كامل - رياض اطفال - سمنود

15 - مدرسة الشهيد فؤاد النجار الرسمية للغات بأبو الغر - الابتدائية - كفر الزيات

16 - روضة على بن أبى طالب - رياض الاطفال - كفر الزيات

17 - مدرسة طه حسين الابتدائية - الابتدائية - سمنود

18 - روضة خلفاء الليثي 1 - رياض اطفال - شرق المحلة

19 - روضة المستشار زكى شرف ت 1 - رياض اطفال - السنطة

20 - روضة احمد كامل الرسمية لغات - رياض اطفال - زفتى

21 - روضة كفر حجازي الابتدائية المشتركة - رياض اطفال - غرب المحلة

22 - روضة سعيد القدح بنواج - رياض اطفال - شرق طنطا

23 - روضة الامام الشافعي الرسمية للغات - رياض اطفال - غرب طنطا

24 - روضة مدرسة دفرة الرسمية للغات - رياض اطفال - شرق طنطا

25 - مدرسة ابيار الرسمية للغات الابتدائية - الابتدائية - كفر الزيات

26 - مدرسة طوخ مزيد الرسمية - الابتدائية - السنطة

27 - روضة مدرسة كفر الزيات المشتركة بنين - رياض اطفال - كفر الزيات

28 - روضة مدرسة الدكتور السعيد شاهين الرسمية للغات - رياض اطفال - زفتى

29 - روضة مدرسة كفر المنصورة الابتدائية - رياض اطفال - غرب طنطا

30 - روضة الشهيد محمد كمال الجندي للتعليم الأساسي - رياض اطفال - بسيون

31 - روضة مدرسة المحلة الرسمية للغات - رياض اطفال - غرب المحلة

32 - مدرسة سمنود السمية للغات - الإعدادية - سمنود

33 - روضة الرسمية للغات - رياض اطفال - شرق المحلة

34 - مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات - الإعدادية - كفر الزيات

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور سراج الديب، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية على الجهد المبذول، وفريق العمل بإدارات الجودة بالإدارات التعليمية العشر، ومديري الإدارات، ومديري المدارس الحاصلة على الاعتماد.