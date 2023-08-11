نقابة الأطباء: 3 مرشحين على مقعد نقيب الجيزة و15 لعضوية المجلس

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات النقابة الفرعية بالجيزة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات، المقرر لها يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023.

وقد أوضحت القوائم، تنافس 3 أطباء على مقعد نقيب الجيزة، وهم:

1- أحمد حسانين.

2- شريف عبد الهادى.

3- غادة قزامل.

أما المرشحين على مقعد نقابة أطباء الجيزة، أكثر من 15 سنة، فقد بلغ عددهم 7 أطباء، بالإضافة إلى ترشح 8 أطباء على مقعد نقابة الجيزة أقل من 15 سنة.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء، علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.