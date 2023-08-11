نصائح لتعويد طفلك على الشجاعة أهمها اعتماده على نفسه

كتبت فاطمة ياسر

هل طفلك يشعر بالخوف بشكل دائم؟.. إذا عليك التعرف على أفضل الحيل والنصائح الطبية التي تخلصه من هذا الشعور السلبي، واعتياده على الشجاعة، فنجد أن الكثير من الأمهات يشكون أن طفلها يشعر بالخوف من بعض الأشياء التي تكون حوله وأيضًا يشعر بالخوف من الأشخاص المحيطين به، وهذا لم يشعر به طفلها من قبل.

وحول ذلك أشار التقرير المنشور عبر موقع "child health" أن الأسرة هي السبب في الرئيسي في شعور الطفل بالخوف، وقد يزداد هذا الشعور لديه كلما تقدم في العمر ومن أشياء قد لا يشعر بالخوف تجاهها من قبل.

وأوضح التقرير، أن الحماية الزائدة من قبل الأسرة اتجاه أطفالها من أهم الأسباب التي تساعد في زيادة شعور الطفل بالخوف، وأيضًا مشاهدهم لبعض الأفلام المرعبة، وسرد بعض الحكايات المخيفة لهم، وهذا الشعور بالخوف قد يؤدي إلى فقدان الطفل ثقته بنفسه وبالمحيطين به.

وأضاف التقرير أن هناك بعض النصائح التي تساعد في التخلص من هذا الشعور من قبل الأطفال: 1- إذا كان طفلك يشعر بالخوف عندما ينام بمفرده، فيمكنك أن تبقين بجواره حتي ينام، فهذا يشعره بالهدوء النفسي و الطمأنينة.

2- تجنب قرأه بعض الحكايات المرعبة حتي يتجنب الشعور بهذا السلبي.

3- يجب أن يعتاد الطفل علي تحمل المسئولية حتي لا يشعر بالخوف.