نتيجة تحسن السياحة.. فندق حكومى بالتحرير يحقق 958 مليون جنيه إيرادات خلال عام

كتب هانى الحوتى

حقق فندق النيل ريتز كارلتون-المملوك لإحدى الشركات الحكومية- إيرادات بلغت 958 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 30 يونيو عام 2023، بزيادة 425 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، بنسبة نمو 83%، وذلك وفقًا لتقرير شركة مصر للفنادق للبورصة المصرية.

وجاء النمو في إيرادات الفندق الواقع بميدان التحرير، نتيجة زيادة نسب الإشغال الفندقي لتصل لحدود متوسط 76%، مقابل 73% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 10%، وارتفاع متوسط سعر بيع الغرفة لتصل إلى 280 دولار مقارنة بـ228 دولار، كما ارتفع متوسط سعر بيع الغرفة بالجنيه لتصل إلى 7174 جنيهًا مقابل 3759 جنيهًا بنسبة نمو 30%.

ووزعت إيرادات فندق النيل ريتز بين 660.4 مليون جنيه خلال عام 2022/2023 مقابل 331 مليون جنيه خلال العام السابق 2021/2022، وبلغت إيرادات كازينو الألعاب 302.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

يأتي ذلك بعدما تحسنت أعداد السياحة الوافدة لمصر لتصل إلى أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2023، ويتوقع أن تستقبل 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري.

وتمتلك شركة مصر للفنادق-وهي إحدى الشركات الحكومية المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام- فندقي النيل ريتزكارلتون بطاقة 331 غرفة وجناح على مساحة 46 ألف متر مربع بميدان التحرير، وسفير دهب بطاقة 160 غرفة وجناح على مساحة 84 ألف متر مربع بمدينة دهب.

كما تمتلك "مصر للفنادق" مساهمات في شركات مصر أسوان للسياحة بحصة 3.68%، ورواد الواحات للتنمية السياحية بحصة 3.362%، وأبو ظبي للتنمية السياحية بحصة 2.72%، ومصر سيناء للسياحة بحصة 1%.

وارتفع سهم شركة مصر للفنادق بنسبة 760% خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى يوليو عام 2023 ليزيد سعر السهم من 15.54 جنيه إلى 122 جنيها.