74.5 % متوسط الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون خلال أول 3 شهور من 2023

كتب هانى الحوتى

قالت شركة مصر للفنادق-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - إن متوسط نسب الإشغال بفندق النيل ريتزكارلتون بلغت 74.5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2023)، مما انعكس على زيادة إيرادات الفندق لتصل إلى 297 مليون جنيه، بلغت حصة الشركة منها 204 ملايين جنيه، وبلغت إيرادات كازينو الألعاب بالفندق 83 مليون جنيه.

أضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن فندق سفير دهب حقق صافي عوائد بلغت 3 ملايين جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2023) منذ بدء التشغيل التجريبي للفندق في 15 أغسطس عام 2022، والافتتاح الرسمي خلال شهر ديسمبر من نفس العام، لتعويض خسائر فترة المقارنة والبالغة نحو 2 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر للفنادق، إيرادات النشاط خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2023) نحو 290 مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت 147.9 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 142.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 96%، وبلغ صافي أرباح النشاط 231.8 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 104.6 مليون جنيه بنسبة زيادة كبيرة 121.6%.