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نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات القافلة التنموية الشاملة لقرية منزل حيان

الجمعة، 11 أغسطس 2023 03:27 م
نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات القافلة التنموية الشاملة لقرية منزل حيان قافلة طبية- أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة، والتي تتوجه صباح غدا السبت، لقرية منزل حيان مركز ههيا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في 14 تخصص طبيا .

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

 

 

 

 


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