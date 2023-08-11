اليوم السابع
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معك فى كل مكان.. الداخلية تقدم مساعدات للمواطنين بسيناء

الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:19 م
معك فى كل مكان.. الداخلية تقدم مساعدات للمواطنين بسيناء كلنا واحد_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد" .. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات) .. حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).. استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتى "بنى سويف، شمال سيناء" لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين .. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.
      
وتم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات.
 
كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية. ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

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