مركز جمال عبدالناصر بالإسكندرية.. منارة للثقافة والفنون لخدمة ذوى الهمم مجانا

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد مركز جمال عبد الناصر الثقافى بالإسكندرية، عددا من النشاطات خلال الفترة الماضية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، لخدمة أبناء المحافظة، حيث يقدم المركز جميع تلك الخدمات بالمجان.

وقالت مى الشيخ، المشرف العام على مركز جمال عبد الناصر الثقافى، إن مركز جمال عبد الناصر الثقافى كان فى البداية تابع للقطاع الفنون التشكيلية وثم انتقل فى 2016 إلى تبعية صندوق التنمية الثقافية، وكان مكتبة لوالد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وكان مقتصر فقط على الاطلاع سواء كان مكتبة الأطفال والنشر أو مكتبة للكبار العام الماضى فى شهر يونيو تحول لمركز ثقافى كامل وبدأنا فى الفئة المستهدفة كانت الأطفال والنشر واليافعين، وهذا العام بدأنا فى دخول فئة الكبار من خلال لقاءات وهى لقاءات ثقافية وأدبية القائمين على هذه الفكرة اختاروا عنوان اللقاء فى المنزل على غير تسميتها منتدى أو صالون، لأنها فى نوع من الحمامية وإنما اشمل واعم لمركز جمال عبد الناصر الثقافي.

وأضافت مى الشيخ لـ"اليوم السابع"، أن المركز يوجد به أنشطة للأطفال منها طوال العام وأنشطة خلال الاجازات ومنها الأنشطة الساكتة والتى منها لقاءات يقوم عليها القائمين بالمركز وتضمن بعض اللقاءات التى منها اجمل ما قرأت وحكايات وسلوكيات ولقاء بلدى الجميلة وهذا ما يشجع الطفل على القراءة والمشاركة والحوار والفائدة من اللقاء اجمل ما قرأت يعطى للطفل أيضا استنتاج العبرة من القصة ومناقشتها مع زملائه، وهى محاولة لتعليم الطفل كافة العادات والتقاليد والسلوكيات مع الأسرة للأطفال بجانب إلى إعطاء للأطفال محاضرات عن شخصيات وتاريخ لشخصيات مختلفة وأفلام تاريخية لتعليم الأطفال، بجانب بعض اللقاءات والمحاضرات للأطفال وأهمها اكتساب المهارات، وسرد لتاريخ لشخصيات تاريخيه.

وأشارت المشرف العام على المركز، إلى أنه تم تجهيز مسرح خاص بالمركز، وبدأنا فى عمل ورش مسرح وكانت اولها ورشة مطلوب ممثل وكانت اولها فرقة جمال عبد الناصر المسرحية وواحدة وواحد مشين فى نشاطنا بحيث يشمل جميع القطاعات المجتمعية، وكذلك جلسات للتخاطب وتعديل السلوك والتى تعرض كل مرتين فى الأسبوع ومن ضمن أيضا الأنشطة الثقافية الصيفية التى يقوم بها المركز ورشة اجمل الزهور لذوى الهمم وهى بداية للتعرف على الورش العمل خلال الأسبوع إلى جانب ورش الرسم والتلوين على مدار العام، إلى جانب توفير أشياء مستحدثة وهى إعطاء خبرات ومهارات للأطفال من أجل أن يصبح قائد، وما هى المهارات التى يجب أن يستخدمها وسط الفريق ومهارات اتخاذ القرار، وكذلك تعليم الطفل عملاقة قصيرة ومصورة ولقاء الشهر دا بيعلم الطفل تصميم وإخراج مجلة تكون مناسبة للأطفال إلى جانب ورشة كمبيوتر إلى جانب ورشة لتصميم خيال الظل والأركوز إلى جانب تنظيم العديد والعديد من الورش المختلفة.

وأوضحت أن بداية نشاط مركز جمال عبد الناصر الثقافى، كان يقتصر على أبناء المنطقة فقط داخل المركز، إلا أن أصبح المركز يلبى كافة احتياجات أهالى الإسكندرية والتوسع فى النشر على مستوى المحافظة، وجميع الخدمات التى يقدمها المركز بالمجان.



قيادات محافظة مطروح تحتفل بالعام الهجري الجديد



محافظة مطروح تحتفل بالعام الهجري الجديد



مركز ثقافة جمال عبد الناصر بالإسكندرية



مركز جمال عبد الناصر الثقافي في الإسكندرية



مطروح تحتفل بالعام الهجري الجديد



مكتبة مركز جمال عبد الناصر الثقافي في الإسكندرية



مكتبة مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية



مي الشيخ المشرف العام على مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية





