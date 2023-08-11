مصرع ميكانيكى بعد سكب عامل البنزين عليه وإضرام النيران فى جسده بالدقهلية

لفظ ميكانيكي أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بحروق متفرقة في الجسم، بعدما أضرم بائع بنزين النيران فى جسده اعتراضا على عمله في بيع الوقود، وذلك بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية.

وتوفي الشاب محمود عبد الله القصبي، ويبلغ من العمر 32 عاما، صباح اليوم الجمعة، حيث لفظ أنفاسة الأخيرة وذلك بعد مرور 3 أيام من محاولات إنقاذ حياته داخل المستشفي، حيث تعرض لإصابة بحروق مختلفة ومتفرقة بالرأس والصدر والرقبة والذراعين والساق بنسبة 80%، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، إلا أنه توفي بعد توقف أجهزة الجسم.

وتعود أحداث الواقعة لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بإضرام شخص النيران في آخر بقرية ميت الكرماء التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الشاب محمود عبد الله القصبي، ويبلغ من العمر 32 عاما، مقيم بقرية ميت الكرماء، بحروق متفرقة جراء إضرام بائع بنزين النيران فيه.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، أنه أثناء استقلال المجني عليه التوك توك الخاص به، اعترضه المتهم ويدعى حماده.ذ.ح. ويبلغ 28 عاما، بائع بنزين، ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، بسبب اعتراضه على بيع الضحية البنزين لسائقي التكاتك بالقرية، وسكب عليه البنزين وأضرم به النيران، وفر هاربا.

وتمكنت قوة من ضباط المباحث بالمركز من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.