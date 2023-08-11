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محافظ كفرالشيخ يهنئ الفائز بالمركز الأول فى بطولة السعودية للطاولة البارالمبية

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:11 م
محافظ كفرالشيخ يهنئ الفائز بالمركز الأول فى بطولة السعودية للطاولة البارالمبية أيمن الزناتي
كفر الشيخ – محمد سليمان

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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أيمن الزناتي، معلم علم النفس بمدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بكفر الشيخ، لحصوله على المركز الأول في بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة المقامة بمدينة الرياض وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مؤكداً أن هذا إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات أصحاب الإرادة في كافة المجالات، مؤكداً أنه سيتم تكريمه عقب عودته.

كما أشاد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه سيتم تكريم البطل عقب عودته من المملكة العربية السعودية تحفيزا له لمزيد من البطولات.

جدير بالذكر أن أيمن زناتي، هو بطل مصر وأفريقيا لعدة سنوات عن الفئة الطبية tt5، وسبق له المشاركة في أولمبياد طوكيو والعديد من البطولات الدولية، ومن تميز عطائه في هذا المجال قيامه بتدريب الطلاب في المدرسة لخلق جيل يحذو حذوه ويضمن استمرارية العطاء والتميز.

 

 


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