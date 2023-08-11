محافظ المنوفية: ضبط 138 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط (138) شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية فى شارع المعهد الدينى بمركز الباجور قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، جاء ذلك خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على عدد من المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز لإحكام الرقابة على المنظومة والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (184) محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوع ما بين (77) محضر مخالفات مخابز و(107) محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، هذا ويتم تلقى شكاوى المواطنين عبر غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

وفى سياق متصل، وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية شنت إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطرى وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الأمنية حملة مكبرة للمرور على المحلات العامة وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة، وتم ضبط ما يقرب من نصف طن لحوم بلدية مفرومة وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة تحقيقاً للصالح العام.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط المخالفين، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.