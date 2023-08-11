مجلس التعاون الخليجى يعزى الولايات المتحدة الأمريكية بضحايا حرائق الغابات

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في ولاية هاواي، ما أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات جراء هذه الحرائق، مقدماً التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.

وارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات فى ولاية هاواى الأمريكية إلى 53 شخصا على الأقل، وقضت النيران على المئات من المبانى والسيارات، فيما وصفه حاكم هاواى بأنها من المحتمل أن تكون أكبر كارثة طبيعية فى تاريخ الولاية. وحذر المسئولون بأن عدد الضحايا سيرتفع على الأرجح.

وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن الحرائق التى فاجأت جزيرة ماوى فى هاواى قد حولت الأحياء إلى أرض قاحلة ودمرت أكثر من ألف مبنى، وسط توقعات بأن يتجاوز عدد الوفيات الذين سقطوا فى تسونامى عام 1960 الذى أودى بحياة 61 شخص.

وقال جون بيليتيير، قائد شرطة ماوى فى مؤتمر صحفى مساء الخميس: لا نعرف عدد الضحايا بعد.

وبدأت الكارثة مساء الثلاثاء الماضى عندما اشتعلت ثلاث نيران فى ماوىى، مما أدى إلى عزل الجانب الغربى من الجزيرة. وتفشت النيران سريعا، وهرب بعض الناجين بالقفز فى المحيط، وتم إنقاذهم من قبل حرس السواحل. وأصيب 30 شخص على الأقل حيث عانوا من الحروق واستنشاق الدخان، ونزح آلاف عن منازلهم.

وواصلت أطقم الإغاثة جهود الإجلاء الجماعى والبحث اليائس عن الناجين، حيث يحاول السكان النازحون التعامل مع ما يبدو أنه دمار واسع النطاق، لاسيما فى بلدة لاهينا التاريخية، التى دمرت بالكامل تقريبا.