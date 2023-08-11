متى تمنع الأم من الرضاعة الطبيعية؟.. تقرير يوضح

الرضاعة الطبيعية تعد من أهم الحيل التي يجب القيام بها للحفاظ علي صحة الطفل، فتساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال مرحلة البناء، ولكن متي تصبح الرضاعة الطبيعية خطرا علي صحة حديثي الولادة؟.. يجب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، والذي أكد أن هناك بعض الأمهات يتم منعهم عن تقديم الرضاعة الطبيعية لأطفالهم بشكل دائم أو مؤقت والهدف من هذا الأمر هو حماية الجنين من التعرض والإصابة بالأمراض التي يمكن انتقالها للأم.
وقدم التقرير بعض الأمراض والحالات التي يمنع بسببها الرضاعة الطبيعية، ومنها:
- الإصابة بفيروس نقص المناعة البشريةوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن النطاق العام لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية من خلال أي نوع من الرضاعة الطبيعية دون أي تدخلات ويمكن للأمهات المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية اللاتي يتم علاجهن بمضادات الفيروسات إرضاع أطفالهن من الثدي لمدة 12-24 شهرًا فقط.
- الإصابة بفيروس الإيبولاكشفت دراسة أن فيروس الإيبولا يظهر بشكل ملحوظ في لبن الأم، و يمكن أن يسبب خطرًا محتملاً لانتقال الفيروس إلى الرضع من خلال الرضاعة الطبيعية، وتضيف الدراسة أن الأطفال الذين خضعوا للرضاعة من أم مصابة توفوا فيما بعد وتم اكتشاف الفيروس في الدم، لذلك ينصح بتجنب إرضاعهم.
- تعاطي الأم للأدوية التي تحتوي علي مادة مخدرةأي دواء تقوم المرضعة بتناوله ينزل علي الفور في الحليب، ولذا يجب أن تتعرف الأم علي كل الأدوية التي تقوم بتناولها حتي لا تعرض طفلها لأي مشاكل صحية، وخاصة إذا كان الدوار يحتوي علي مادة مخدرة.
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