لو حامل.. مشروبات مهمة لجنينك وليكي أبرزها ماء الليمون

كتبت فاطمة ياسر



تعد فترة الحمل من الفترات الصعبة التي تمر بها النساء، وخلالها تبحث الكثير من النساء علي نوعية الطعام والمشروبات التي يجب تناولها للحفاظ علي صحة الأم والجنين.