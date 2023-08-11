كيف تتجنب الإصابة بالجفاف في موسم الحر؟

كتب حسام الشقويرى

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم كمية أكبر من السوائل التي يتم تناولها، وهذا يمكن أن يسبب اضطرابًا في توازن المعادن في الجسم، نظرًا لأن الجسم يحتوي على أكثر من 60٪ من الماء، فمن المهم إعادة الترطيب لأنه يتعرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم، عندما يفقد الجسم السوائل تدريجيًا ، يصبح الدم أكثر تركيزًا ، مما يضع ضغطًا إضافيًا على نظام القلب والأوعية الدموية لضخ الدم. وفقا لما نشره موقع healthifyme

وهذا التركيز المرتفع في الدم يجعل الكلى تحتجز المزيد من الماء، مما يقلل من التبول، من أجل الاحتفاظ بالمياه، يسحب الجسم السوائل من أنسجة المخ ، مما يؤثر سلبًا على وظيفة الخلية الكلية.

وأفضل طريقة لضمان تلبية احتياجاتك من المياه هي شرب الماء باستمرار طوال اليوم. إن وجود زجاجة ماء متاحة بسهولة أثناء العمل أو أداء أي تمرين شاق سيجعل ذلك أسهل. 8 أونصات من الماء 8 مرات في اليوم هي نقطة انطلاق رائعة. بالإضافة إلى ذلك ، استمر في شرب السوائل أثناء التعرق أو إجهاد نفسك. من الضروري أن تتذكر أنه عندما تتعرق للحفاظ على انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية ، يتم فقد الماء ويجب استبداله.

ويحتاج جسم الإنسان إلى الإلكتروليتات لكي يعمل بشكل صحيح. يمكن الحصول عليها من الأطعمة أو المشروبات. هذه الإلكتروليتات مهمة للحفاظ على قلوية مستويات الأس الهيدروجيني في الدم. علاوة على ذلك ، تنظيم مستويات السوائل في جسم الإنسان ، ونقل الإشارات من الأعصاب والعضلات والخلايا في جميع أنحاء الجسم ، وبناء الأنسجة وتجلط الدم ، وتقلص العضلات. ويفقد جسم الإنسان الإلكتروليتات بعدة طرق ، ولكن في المقام الأول من خلال الجفاف. عند الإصابة بالجفاف ، قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بالصداع والتهيج وضربات القلب والإرهاق.

ويمكن العثور على الإلكتروليتات في ماء جوز الهند غير المحلى والموز ومنتجات الألبان والبطيخ والأفوكادو. من الطرق السهلة للوقاية من الجفاف بالإضافة إلى الماء إضافة الزبادي أو كوب واحد من قطع البطيخ إلى يومك ، أو حتى تناول الموز كوجبة خفيفة. تحتوي موزة واحدة على 422 مجم من البوتاسيوم الذي يساعد في النهاية على التحكم في العضلات وضغط الدم.