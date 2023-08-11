كيف تؤثر مكملات الكالسيوم على صحة القلب؟.. تقرير يوضح

كتبت إيناس البنا

يعد الحفاظ على صحة العظام والأسنان، ووظيفة الأعصاب، وتقلص العضلات، وتجلط الدم، كلها عوامل تعتمد على الكالسيوم المعدني، ليس من المستغرب أن يتم الترويج له منذ فترة طويلة كمغذيات أساسية للصحة العامة، ومع ذلك، فقد سلطت الدراسات الحديثة الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بالاعتماد فقط على مكملات الكالسيوم لتلبية متطلبات تناول الكالسيوم اليومية للبالغين وكبار السن، والتي تتراوح بين 1000 إلى 1200 مجم.

حتى الأفراد المصابين بهشاشة العظام يجب عليهم توخي الحذر وتجنب تجاوز الجرعة اليومية البالغة 2000 مجم، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكالسيوم من خلال المكملات إلى آثار صحية ضارة، مثل تكون حصوات الكلى والتداخل مع امتصاص المعادن الأساسية الأخرى مثل الحديد والزنك.

وفقًا لموقع "webmd"، قد تكون مكملات الكالسيوم مرتبطة بتطور اللويحات الشريانية المكونة من الكوليسترول والكالسيوم وخلايا الدم الحمراء، ما قد يكون له آثار على صحة القلب. تحقيق التوازن وإعطاء الأولوية للكالسيوم الذي يتم الحصول عليه من نظام غذائي متوازن بدلاً من الاعتماد فقط على المكملات لتجنب هذه المشاكل الصحية المحتملة.

الدراسات المتضاربة حول الكالسيوم

يكمن الاختلاف بين الكالسيوم المأخوذ من المصادر الغذائية ومكملات الكالسيوم في التأثيرات المحتملة على مستويات الكالسيوم في الدم، ارتبطت مكملات الكالسيوم بارتفاع حاد في مستويات الكالسيوم في الدم ، مما أثار مخاوف بين الباحثين.

من ناحية أخرى، لم يتم ربط الكالسيوم من مصادر الغذاء الطبيعية، مثل منتجات الألبان، بزيادة خطر تكلس الشرايين .

يُقترح استخدام مكملات الكالسيوم، خاصة بكميات كبيرة، من المحتمل أن يزيد من خطر تكلس الشرايين. وبالتالي، فمن المستحسن الحصول على الكالسيوم في المقام الأول من

نظام غذائي متوازن لتقليل المخاطر المحتملة على صحة القلب والأوعية الدموية.

الكالسيوم في الشرايين: كشف التهديد الصامت

يحدث تكلس الشرايين عندما تتراكم رواسب الكالسيوم في جدران الشرايين ، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وتضيقها، غالبًا ما ترتبط هذه العملية بتصلب الشرايين، وهو شكل من أشكال أمراض القلب.

عندما يعاني المريض من تكلس أو انسداد في الشرايين، يمكن أن يتأثر نشاط القلب الكهربائي بسبب انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، يمكن أن يسبب هذا تشوهات في قراءات مخطط كهربية القلب (ECG) ، مما يشير إلى مشاكل قلبية محتملة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي الشرايين الضيقة إلى ارتفاع ضغط الدم حيث يتعين على القلب العمل بجدية أكبر لضخ الدم عبر الأوعية الضيقة.

لتحديد مدى انسداد الشرايين بدقة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العلاج ، تعد القراءات من 12 جهازًا لتخطيط القلب أمرًا بالغ الأهمية. يوفر جهاز تخطيط القلب (ECG) عرضًا شاملاً للنشاط الكهربائي للقلب من زوايا مختلفة ، مما يسمح لأخصائيي الرعاية الصحية بتقييم أي علامات لنقص التروية (انخفاض تدفق الدم) أو الأنماط الكهربائية غير الطبيعية الناتجة عن انسداد الشرايين. بناءً على نتائج مخطط كهربية القلب هذه ، يمكن للأطباء تحديد ما إذا كانت إدارة الدواء كافية أو إذا كان إدخال الدعامة ضروريًا لاستعادة تدفق الدم إلى الشرايين المصابة. يلعب التشخيص الدقيق في الوقت المناسب باستخدام قراءات جهاز تخطيط القلب المحمول دورًا حيويًا في توجيه استراتيجيات العلاج المناسبة والفعالة للمرضى الذين يعانون من تكلس الشرايين أو انسدادها.

بينما لا يزال الجدل حول الكالسيوم موضوع نقاش بين الباحثين ، هناك شيء واحد واضح: التغذية المتوازنة ضرورية للصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب. قد لا يكون الاعتماد فقط على المكملات الغذائية لتلبية احتياجاتنا الغذائية هو النهج الأكثر فائدة، يمكن أن يوفر النظام الغذائي الغني بالمصادر الطبيعية للكالسيوم ، مثل منتجات الألبان والخضراوات الورقية والأطعمة الغنية بالكالسيوم ، إلى جانب نمط حياة صحي ، العناصر الغذائية الضرورية للجسم لأداء وظيفته المثلى.

علاوة على ذلك، من الضروري مراعاة العوامل الفردية عند اتخاذ الخيارات الغذائية. بالنسبة لبعض الأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة أو قيود غذائية، قد تكون مكملات الكالسيوم ضرورية ومفيدة تحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية، ومع ذلك، بشكل عام، من الأفضل أن تستهدف نظامًا غذائيًا متوازنًا يوفر العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الكالسيوم، دون الاعتماد المفرط على المكملات.