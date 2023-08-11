غلق وتشميع 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص فى الغربية

الغربية ــ عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، مما يعرض حياة المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مما يؤدى إلى انتشار العدوي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كان الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور على المنشآت الطبية غير الحكومية، وأسفرت الحملة عن إعطاء ترخيص 97 منشأة. وتم تحرير 144 محضرا لمنشآت طبية مخالفة.

وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان له على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.