وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن باحات المسجد امتلأت بنحو 50 ألف مصلٍ خلال صلاة الجمعة اليوم.

وذكرت مصادر فلسطينية فى المدينة المحتلة أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.