طقس الإسكندرية اليوم.. حار رطب نهارا والعظمى 30 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا وتسجل درجة الحرارة اليوم العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق ليلا مما يساعد على تلطيف الأجواء، مع وجود نشاط رياح على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 1.5: 2.5 متر.

كما يشهد اليوم اضطراب بالملاحة على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28.



الطقس اليوم في الإسكندرية



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