زوجة بدعوى تبديد: "زوجى استولى على 220 جرام ذهب ولاحقنى بدعوى نشوز"

أقامت زوجة دعوى تبديد مصوغات ذهبية، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة، واتهمته بالاستيلاء على مصوغات ذهبية يقدر وزنها بـ 220 جراما، بخلاف تخلفه عن رعاية أولاده الأربعة بعد زواج دام بينهما 12 عاما، عقابًا لها على رفضها الانتقام لمنزل والديه للمكوث برفقتهم بعد قراره بالسفر للعمل خارج مصر.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "وصل إجمالى متجمد النفقات الذى رفض سدادها منذ هجره لى 180 ألف جنيه، وذلك بعد أن سافر وتركنى معلقة بعد طرده لى من مسكن الزوجية وسرقته مصوغاتى ورفضه حل الخلاف بسبب تحريض عائلته لي".

وأكدت الزوجة:" شهر بسمعتى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره على التسبب لى بالضرر المعنوى والمادى، وتركنى معلقة طوال 12 شهرا، وتحفظ على رد حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، دون وجه حق، وبدأ فى التخطيط بالزواج من زوجة أخرى، وحين واجهته تعدى على بالضرب، وطردنى من مسكن الزوجية".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.