جامعة الدلتا التكنولوجية تناقش مشاريع التخرج لأولى دفعاتها

المنوفية - محمد فتحى

شهد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية التابعة لجامعة المنوفية ، مناقشة مشاريع التخرج لأولى دفعات الجامعة،مؤكدًا اهمية المشاريع فى دعم مشاكل الصناعة وخدمة المجتمع والمساهمة فى بناء الإقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة.

وشملت مشاريع التخرج الثلاثة برامج تكنولوجية التى بدأت بها الجامعة عام 2019 وهى برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس،تكنولوجيا الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمنت مشاريع تخرج برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس: مشروع تحويل سيارة تعمل بالبنزين إلى سيارة كهربائية تحتوى على أنظمة ذكية وذات نظام شحن بالطاقة الشمسية، وهو مشروع مشترك بين (برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس + برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس + برنامج تكنولوجيا الطاقة المتجددة)،مشروع ماكينة حفر على الخشب تعمل بتكنولوجيا التحكم الرقمى بالحاسوب،مشروع خط إنتاج تعبئة سوائل يعتمد على الروبوتات، وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مشروع ماكينة لحام بالنقطة تعمل بتكنولوجيا التحكم الرقمى بالحاسوب ،مشروع تصميم نظام تحكم للمصاعد،مشروع مشترك بين (برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس + برنامج تكنولوجيا المعلومات)،وكذلك مشروع ماكينة لف أتوماتيكية لمحرك مروحة السقف.

كما تضمن برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس عدة مشاريع منها :مشروع اداء محرك الديزل بإستخدام الوقود الحيوي من زيت الأكل المستعمل، مشروع إنتاج واستخدام الهيدروجين في محركات الإحتراق الداخلي،مشروع تصميم سيارة ذاتية القيادة

بينما تضمنت مشاريع برنامج تكنولوجيا المعلومات عدة مشاريع منها : مشروع بعنوان الوصول إلى الرعاية الصحية وتطبيق المواعيد على الهاتف المحمول والشبكة (CareFinder)،مشروع Online Shopping Website التسوق عبر الإنترنت ،مشروع: Advanced peer-to-peer communication وهي عملية تبادل الملفات والبيانات بين جهازين شخصيين اوأكثر على شبكة، وكذلك مشروع تعزيز امن الشبكات.

وأشادت لجنة التحكيم بمشروعات الطلاب، والتنوع والثراء فيها، وتناولها موضوعات مجتمعية وصناعية هامة.

ومن جانبه، أثنى الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة على مشروعات الطلاب،مؤكدًا انها افكار مثمرة ونماذج متميزة تعكس قدرتهم على الإبتكار والإبداع والتميز،وأن هذه المشاريع تأتى تطبيقا لما تم دراسته خلال سنوات الدراسة،وان بعض هذه المشاريع يمكن ان تتحول إلى شركات ناشئة وتساهم فى دخول الشباب إلى سوق العمل، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية،كما وجه د.كشك الشكر والتقدير إلى لجنة التحكيم وجميع المشرفين والطلاب على هذه المشاريع المشرفة والمتميزة.