ورش لتعليم اللغة المصرية القديمة بمتحف كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ فعاليات التدريب الصيفي لعام 2023 م بمتحف كفر الشيخ، منها محاضرة تطبيقات الحاسب الآلي المستخدمة في مجال الآثار، وقدمها محمد بلتاجي مسئول قسم التدريب بالمتحف.

كما نظم متحف كفر الشيخ، ورش متنوعة لتعليم مبادئ الرسم، كما استقبل متحف كفر الشيخ متمثلاً في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة ذهنية)، وتم عمل جولة إرشادية لشرح مقتنيات المتحف بشكل مبسط لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم بالمجتمع.

كما عرض متحف كفر الشيخ أواني فخارية من الطين تم العثور عليها في بوتو وتعود إلى أواخر عصر ما قبل الأسرات وهي ذات جدران سميكة و فوهة واسعة، ومصقولة في بعض أجزاء من سطوحها، ومنها أوان ذات مقابض على هيئة أذن.

كما نظم فعاليات برنامج تعليم مبادئ اللغة المصرية القديمة للطلاب الموهوبين، والمتفوقين بالإدارة التعليمية بمديرية التعليم بكفر الشيخ من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، بحضور الدكتور أسامة فريد عثمان مدير عام المتحف. كما قدم المحتوى العلمي بالبرنامج الدكتور السيد البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة.

بمتحف كفر الشيخ تعليم مبادئ اللغة المصرية القديمة للطلاب الموهوبين والمتفوقين



جانب من ورش الرسم



زيارة ذوي الهمم لمتحف كفر الشيخ



فعاليات برنامح تعليم مبادئ اللغة المصرية القديمة للطلاب الموهوبين والمتفوقين



محاضرة اليوم تطبيقات الحاسب الالي المستخدمة في مجال الآثار بمتحف كفر الشيخ



محاضرة اليوم تطبيقات الحاسب الالي المستخدمة في مجال الآثار



ورشم لتعليم الرسم بمتحف كفر الشيخ

ورش لتعليم الرسم وزيارات لذوي الهمم وتعليم اللغة اللغة المصرية القديمة بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ فعاليات التدريب الصيفي لعام 2023 م بمتحف كفر الشيخ. منها محاضرة تطبيقات الحاسب الآلي المستخدمة في مجال الآثار، قدمها محمد بلتاجي مسئول قسم التدريب بالمتحف.

كما نظم متحف كفر الشيخ، ورش متنوعة لتعليم مبادئ الرسم، كما استقبل متحف كفر الشيخ متمثلاً في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة ذهنية)، وتم عمل جولة إرشادية لشرح مقتنيات المتحف بشكل مبسط لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم بالمجتمع.

كما عرض متحف كفر الشيخ أواني فخارية من الطين تم العثور عليها في بوتو وتعود إلى أواخر عصر ما قبل الأسرات وهي ذات جدران سميكة و فوهة واسعة، ومصقولة في بعض أجزاء من سطوحها، ومنها أوان ذات مقابض على هيئة أذن.

كما نظم فعاليات برنامج تعليم مبادئ اللغة المصرية القديمة للطلاب الموهوبين، والمتفوقين بالإدارة التعليمية بمديرية التعليم بكفر الشيخ من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، بحضور الدكتور أسامة فريد عثمان مدير عام المتحف. كما قدم المحتوى العلمي بالبرنامج الدكتور السيد البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة.

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